Brandenburg sagt Traditionsveranstaltungen wegen Corona ab

Wegen der Corona-Pandemie hat das Land Brandenburg eine Reihe von traditionellen Veranstaltungen abgesagt. Das betrifft derzeit die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung BRALA, die Brandenburger Landpartie, den Brandenburger Sommerabend und die Deutsch-Polnischen Medientage, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Potsdam mitteilte. «Im Interesse der Sicherheit der Menschen und zur Eindämmung der Pandemie blieb uns leider keine andere Wahl», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Die 30. BRALA sollte vom 7. bis 10. Mai stattfinden, die Brandenburger Landpartie am 13./14. Juni, der Brandenburger Sommerabend am 16. Juni. Die Deutsch-Polnischen Medientage waren für den 4./5. Juni geplant. Nach der Absage kann auch der diesjährige Deutsch-Polnische Journalistenpreis nicht im Rahmen einer Gala verliehen werden. Über die Sieger des Wettbewerbs werde in anderer Form unterrichtet, hieß es.