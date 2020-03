Mann bedroht Nachbar mit Kettensäge

Mit einer Kettensäge soll ein Mann in Bad Belzig (Landkreis Potsdam-Mittelmark) einen Nachbarn bedroht haben, weil der sich bei ihm über zu laute Musik beschwert hatte. Ein 62-Jähriger habe sich am Samstagabend zweimal bei seinem jüngeren Nachbarn (37) über die Lautstärke beklagt, berichtete die Polizei am Montag. Bei seiner zweiten Beschwerde habe der 62-Jährige aufgebracht mit den Fäusten gegen die Wohnungstür geklopft. Daraufhin sei ihm der 37-Jährige mit einer Kettensäge in der Hand gegenübergetreten und habe ihn damit bedroht. Der ältere Mann rief die Polizei, der jüngere gab an, die Säge nicht angeschaltet und nur zum Selbstschutz in die Hand genommen zu haben, wie die Beamten berichteten.