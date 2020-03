Nach Tötungsdelikt in Basdorf: Mann stellt sich in Prag

Zwei Wochen nach dem Fund einer Leiche im Wandlitzer Ortsteil Basdorf (Barnim) hat sich ein Mann bei der Polizei in Prag zu dem Tötungsdelikt bekannt. Die Aussage des bisher nicht identifizierten Mannes stimme mit den Ermittlungen der Mordkommission überein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach ließen sich dem Mann Spuren am Tatort zuordnen. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) erließ einen europäischen Haftbefehl. Wann der Mann ausgeliefert wird, war am Montag noch unklar. Der Tote war am 9. März aufgrund von Blutspuren im Treppenhaus in einer Wohnung in der Straße Am Markt gefunden worden.