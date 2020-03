Brandenburger Polizei: Erste bestätigte Corona-Infektionen

Bei der Brandenburger Polizei sind die ersten beiden bestätigten Fälle von Coronavirus-Infektionen aufgetreten. Die zwei Beamten seien nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub in Risikogebieten positiv auf den neuen Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, berichtete der Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg, Torsten Herbst, am Montag in Potsdam. Die in den Landkreisen Oberhavel und Dahme-Spreewald lebenden Polizisten hätten sich bereits unmittelbar nach ihrer Rückkehr in häusliche Quarantäne begeben und ihren Dienst nicht angetreten. Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine» (MAZ) online darüber berichtet. Von den insgesamt mehr als 7000 Polizisten im Land seien derzeit etwa 60 wegen möglicher Verdachtsfälle nicht im Einsatz, sagte der Sprecher.