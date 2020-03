Gefahr der Einschleppung der Schweinepest weiter hoch

Die Gefahr einer Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aus Westpolen ist nach Einschätzung des Verbraucherschutzministeriums in Brandenburg weiter hoch. «Wir sind zurzeit enorm mit der Eindämmung des für den Menschen gefährlichen Corona-Virus beschäftigt. Doch wir haben auch die Afrikanische Schweinepest weiter im Blick. Brandenburg ist hier vorbereitet», erklärte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag. Die polnischen Veterinärbehörden hatten zuvor über einen ersten ASP-Fall bei Hausschweinen informiert - keine hundert Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Bislang waren allein Wildschweine infiziert.

Nun müssen in einem Zuchtbetrieb in Westpolen knapp 24 000 Hausschweine getötet werden. Die Tierseuche sei in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedoradz in der Woiwodschaft Lebus nachgewiesen worden, teilte das Hauptveterinäramt am Montag in Warschau mit. Der Ort liegt etwa 78 Kilometer östlich von Guben. Schwerpunkt des Betriebs war die Produktion von Ferkeln, Mastschweine gab es dort nicht. Den Angaben zufolge ist es der erste nachgewiesene Ausbruch von ASP bei Hausschweinen in diesem Jahr.