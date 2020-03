Babyleiche entdeckt: Mordkommission ermittelt

Spaziergänger haben in der Nähe von Hohenfelde (Landkreis Uckermark) eine Babyleiche entdeckt. Die Leiche sei am Sonntagnachmittag am Ufer der Friedrichsthaler Wasserstraße gefunden worden, teilte die Polizei mit. Demnach soll das Kind am Montag obduziert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen.

© dpa