Corona: Aufenthalt im Freien in Brandenburg beschränkt

Die Menschen in Brandenburg müssen sich von Montag an auf noch drastischere Einschnitte im Alltag zur Eindämmung der Corona-Krise einstellen. Die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Sonntagabend in Potsdam an. Zuvor hatten sich die Bundesländer in einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Maßnahmen verständigt.

In Brandenburg ist bis 5. April das Betreten öffentlicher Orte wie Wege, Straßen, Plätze oder Grünanlagen und Parks untersagt. Als Ausnahmen gelten Wege zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen oder für Sport und Bewegung an der frischen Luft. Das dürften aber nur Personen allein oder maximal zu zweit im Abstand von 1,5 Metern. Gaststätten müssen landesweit schließen - es sind noch Liefer- und Abholdienste für Speisen möglich.

Alle Handelseinrichtungen seien geschlossen, einschließlich Dienstleistungseinrichtungen wie Friseure oder Tattoo-Studios, sagte Woidke. Der Einkauf von Waren für den täglichen Bedarf sei weiter möglich. Super- oder Wochenmärkte blieben offen, wie Apotheken, Tankstellen, Banken oder Poststellen. Im Unterschied zu anderen Bundesländern habe sich Brandenburg auch entschlossen, Baumärkte nicht zu schließen, da sie auch Handwerker versorgten.

«Wichtig sind jetzt Ruhe, Besonnenheit und Entschlusskraft, um das zu meistern», sagte Woidke. In dieser schweren Situation müsse man zusammenstehen, es dürfe keine Egoismen geben. «Wir meiden körperliche Kontakte, haken uns aber in Gedanken unter», sagte der Ministerpräsident.

«Ich denke, es ist gut, dass die bisherige Verordnung noch einmal nachgeschärft wurde», sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne), stellvertretende Ministerpräsidentin. Die bisherigen Auflagen seien in Brandenburg aber gut befolgt worden. «Die Sicherheitslage ist gut», sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU), stellvertretender Ministerpräsiden. Es habe bislang wenige Verstöße gegen die bisherigen Anordnungen gegeben. Auch Regierungschef Woidke zeigte sich froh, dass ein «Flickenteppich» mit unterschiedlichen Regelungen der Länder beseitigt sei. Dies habe zur Verunsicherung bei den Menschen geführt.

Im Land sind 353 Menschen bis Sonntag (Stand: 15.00 Uhr) positiv getestet worden. Innerhalb von 24 Stunden waren das nach Angaben des Gesundheitsministeriums 38 Infektionen mehr. 24 Personen werden stationär versorgt, davon zwei intensivmedizinisch beatmet.

Bislang gibt es in Brandenburg einen Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Ein 81-Jähriger mit schwersten Vorerkrankungen war am Freitag im Krankenhaus Hennigsdorf (Oberhavel) gestorben.

Am Sonntagabend landete eine Maschine mit rund 200 Urlaubern aus dem Risikogebiet Ägypten in Berlin-Schönefeld. Der Landkreis Dahme-Spreewald, die Flughafengesellschaft und Hilfsorganisationen hatten die Ankunft vorbereitet. Es handelte sich nicht um ein Flugzeug im Rahmen der konzentrierten Rückholaktion für deutsche Touristen der Bundesregierung. Alle Passagiere sollten zunächst in einer Screening-Stelle auf Symptome untersucht werden. Zunächst gab es keine Informationen, wie viele welche aufwiesen.

Am Wochenende wurden für das Gesundheitswesen des Landes etwa 50 000 Atemschutzmasken geliefert, die in Krankenhäusern, Arztpraxen und Gesundheitsämtern dringend benötigt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) finanzierte die Beschaffung. Weitere Lieferungen des Bundes werden im Land erwartet.

Zur Situation in der Wirtschaft sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Sonntag im Inforadio des rbb: «Es herrscht große Aufregung.» Kurzfristig stünden im Land für Kleinst- und Kleinbetriebe sowie Freiberufler, die in ihrer Existenz bedroht sind, 7,5 Millionen Euro aus einem Hilfsfonds breit, der nicht zurückgefordert werde. Dann werde ein Rettungsschirm in Höhe von 500 Millionen Euro im Land aufgelegt.

Zu einer kritischen Situation für die Polizei führte im Kreis Oder-Spree ein Verkehrsunfall einer mit dem Coronavirus infizierten Frau (Landkreis Oder-Spree). Die Frau erklärte den Beamten am Samstag nach einem nicht von ihr verursachten Zusammenstoß in der Nähe von Müllrose, dass sie positiv auf das Virus getestet worden sei. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die anschließende Unfallaufnahme durch die Beamten sei daher in Vollschutzkleidung erfolgt.

Es habe sich herausgestellt, dass die infizierte Frau widerrechtlich die amtlich verordnete häusliche Quarantäne verlassen hatte. Nach einer Information an das Gesundheitsamt sei deswegen Strafanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gegen sie erstattet worden. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand.