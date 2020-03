Verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen Corona

In Brandenburg treten ab Montag weitere drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coranavirus in Kraft. Sie beeinflussen das öffentliche Leben im Land enorm. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte über die Maßnahmen am Sonntagabend informiert, auf die sich die Bundesländer geeinigt hatten.

© dpa

Bis 5. April ist nun das Betreten öffentlicher Orte untersagt. Ausnahmen sind Wege zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen oder Bewegung an der frischen Luft. Personen dürften nur allein oder maximal zu zweit unterwegs sein. Gaststätten sind landesweit geschlossen. Liefer- und Abholdienste für Speisen sind jedoch möglich. Alle Handelseinrichtungen sind weiter geschlossen. Ausnahmen sind Supermärkte für Waren des täglichen Bedarfs oder Baumärkte, die auch Handwerker versorgen. Auch Friseure dürfen nicht mehr öffnen.

Am Montag können Klein- und Kleinstbetriebe sowie Freiberufler Anträge stellen, um Geld aus dem Hilfsfonds in Höhe von 7,5 Millionen Euro zu erhalten.

Im Land sind bereits 353 Menschen bis Sonntag (15.00 Uhr) positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Innerhalb von 24 Stunden waren das nach Angaben des Gesundheitsministeriums 38 mehr. 24 Personen werden stationär versorgt, davon zwei intensiv medizinisch beatmet. Ein Mensch ist gestorben. Nach der Landung einer Maschine mit rund 200 Urlaubern aus dem Risikogebiet Ägypten in Berlin-Schönefeld stehen in dieser Woche die Untersuchungsergebnisse an.

Ab Montag öffnet in Lübben (Dahme-Spreewald) eine Schwerpunktpraxis mit Fiebersprechstunden für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene mit akuten Erkältungssymptomen. In Cottbus soll am Carl-Thiem-Klinikum ein weiteres Zelt betriebsbereit sein. Darin sollen weitere Patienten stationär aufgenommen werden.