Feuer in Badezimmer: Eine Person verletzt

Ein Mensch ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fredersdorf-Vogelsdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) verletzt worden. Das Feuer sei am Samstag kurz vor Mitternacht nach ersten Erkenntnissen im Badezimmer einer Wohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Aus einem Badeofen seien vermutlich Funken geflogen, die den Brand entfachten. Insgesamt sieben Menschen seien von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht worden. Zur verletzten Person machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben.

