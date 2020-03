Wochenendeinkauf: Brandenburger halten Abstand

Kunden in Brandenburger Super- und Drogeriemärkten halten Abstand - und erledigen unter Corona-Bedingungen ihre Wochenendeinkäufe mit mehr Achtsamkeit. 1,50 oder 2 Meter Platz zwischen den Kunden an der Kasse, an der Fleischtheke oder in der Schlange am Marktstand oder beim Bäcker werden nach Beobachtungen von dpa-Reportern in der Regel eingehalten.

Meist appellieren Hinweisschilder oder Piktogramme an die Vernunft. In Supermärkten in Potsdam oder Frankfurt (Oder) wurde auf den Abstand zusätzlich noch mit Klebestreifen auf den Fußböden hingewiesen. Oder: wie in einem Markt in Frankfurt (Oder) waren extra Mitarbeiter unterwegs und achteten auf die Abstandsregeln. Uneinsichtige wurden persönlich angesprochen.

Die Versorgung des Landes mit Lebensmitteln sei durch die vielen engagierten Mitarbeiter in den Lagern, auf den Transportwegen und in den Läden gesichert, sagte Infrastruktur-Staatssekretär Rainer Genilke nach einem Besuch am Samstag beim Lebensmittel-Logistikstandort von Edeka in Freienbrink/Grünheide bei Berlin. «Es gibt weiterhin keinen Grund für Hamsterkäufe», sagte er.

In einem Potsdamer Supermarkt gab es einige Lücken in den Regalen bei Artikeln wie Säften. An der Frischetheke fehlten zum Beispiel hochwertiges Rinderfilet aus Argentinien und Hühnerkeulchen. Sie waren nach Angaben eines Verkäufers nicht geliefert worden.

In manchen Supermärkten wie in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) oder Frankfurt (Oder) standen vor den Kassen zusätzliche Plastikschilder zum Schutz der Kassiererinnen und Kassierer. Einige arbeiteten zudem mit Schutzhandschuhen.

In einem Potsdamer Drogeriemarkt waren Zahnbürsten am Regal mit einer Plastikfolie abgedeckt. Offenbar sollte damit verhindert werden, dass die Kunden die Artikel mit der Hand berühren. Bei den Kosmetikartikeln fiel auf: Tester für Parfüms waren verschwunden. Die häufige Benutzung durch Kunden wird als mögliche Ansteckungsgefahr gesehen.

Auch auf dem Wochenmarkt in Potsdam-Babelsberg deckten sich die Kunden mit frischem Obst und Gemüse ein - und beachteten Abstandsregelungen.