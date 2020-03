Einschränkungen im Nahverkehr wegen Corona

In Brandenburg gibt es aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus immer mehr Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr. Die Cottbusser Verkehrsbetriebe beispielsweise schränken ihre Fahrpläne ab Montag weiter ein. Dazu wird auf der Homepage www.cottbusverkehr.de informiert.

In vielen anderen Regionen, darunter Potsdam, Frankfurt (Oder), Oranienburg und der Landkreis Barnim, gilt bereits seit den Schulschließungen am Mittwoch der Ferienfahrplan. Zumindest in Potsdam soll sich daran vorerst auch nichts ändern, sagte ein Sprecher. Falls eine Ausgangssperre kommen sollte, werde die Lage neu bewertet. In Brandenburg an der Havel und im Landkreis Märkisch Oderland hingegen fährt der öffentliche Nahverkehr bislang weiter wie gewohnt.