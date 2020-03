Corona: Kältehilfe-Angebote in Brandenburg verlängert

In Brandenburg reagieren während der Corona-Krise viele Kommunen und Anbieter von Obdachlosen- und Kältehilfe mit einer Erweiterung ihres Angebots. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist eine längere Verweildauer der Bewohner im Vergleich zum Vorjahr zugesagt», sagt beispielsweise Potsdams Stadtsprecherin Christine Homann. Eine Verlängerung der Kältehilfe zum Schutz der Gesundheit sei bis zum 30. April möglich. Zudem auch der Aufenthalt tagsüber.

Die Schlafplätze seien derzeit zu 90 Prozent ausgelastet. Aktuell seien 250 Obdachlose in den Einrichtungen untergebracht. Insgesamt sind laut Christine Homann in diesem Jahr bisher 30 Prozent mehr Schlafplätze benötigt worden als noch 2019.

Die Notunterkunft in Oranienburg (Oberhavel) haben diesen Winter hingegen lediglich 16 Personen genutzt. «Das Angebot musste in den letzten Jahren nicht erweitert werden, es stehen nach wie vor 20 Bettenplätze in der Notunterkunft zur Verfügung», sagt Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. Eine Entscheidung über eventuelle Einschränkungen oder Erweiterungen wegen der Corona-Krise sei noch nicht getroffen worden.