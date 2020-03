Coronavirus: Ärzte fordern mehr Unterstützung

Hausärzte in Brandenburg und Berlin fordern mehr Unterstützung in der Corona-Krise. «Wir fühlen uns im Stich gelassen, denn von den Verantwortlichen kommt nichts, weil diese Stellen selbst überfordert sind», sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Wolfgang Kreischer, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Es gebe keinen klaren Leitfaden für die Mediziner, etwa im Umgang mit Verdachtsfällen. Die Bedingungen änderten sich jeden Tag. Von Krankenkassen, Gesundheitsämtern und Kassenärztlichen Vereinigungen fühle man sich nicht ausreichend unterstützt, vor allem was die Ausrüstung mit Schutzkleidung und Desinfektionsmittel angehe, sagte Kreischer. Auch Testmöglichkeiten vor Ort fehlten. Der Verband vertritt etwa 1000 Ärzte in Berlin und Brandenburg

Laut einer Umfrage des Landesverbandes ist die Verunsicherung unter den Medizinern groß, wie Kreischer betonte. Auf die Frage «Fühlen Sie sich zurzeit für eine weitere Ausbreitung des Coronavirus gerüstet?», antwortete eine deutliche Mehrheit der 631 befragten Ärzte mit «Nein», wie aus der Befragung hervorgeht. Sie wurde auf der Internetseite des Verbandes veröffentlicht. Ebenfalls eine Mehrheit gab an, dass ihnen Schutzkleidung wie Brillen oder Schutzmasken und auch Personal fehle.

Kreischer begrüßte den Vorschlag der Brandenburger Landesärztekammer, dass Ärzte im Ruhestand ihren Kollegen bei der telefonischen Patientenberatung helfen sollten. Die pensionierten Mediziner könnten mit ihrer langjährigen Erfahrung wertvolle Hilfe leisten, ohne, dass ihnen selbst eine Infizierung drohe, hatte Kammerpräsident Frank-Ullrich Schulz am Donnerstag erklärt.