Mehr Betten und mehr Personal: Kliniken bereiten sich vor

Mit mehr Betten und zusätzlichem Personal bereiten sich Kliniken in Brandenburg auf mehr schwere Covid-19-Fälle vor. Das Klinikum Brandenburg etwa habe inzwischen die Zahl der Intensivbetten von 18 auf 30 erhöht, teilte Sprecher Björn Saeger der Deutschen Presse-Agentur mit. Zwei der Intensivbetten seien aktuell für Covid-19-Patienten geblockt. «Eine weitere kurzfristige Aufstockung auf bis zu 50 Beatmungsbetten ist bei uns möglich», heißt es aus der Klinik in Brandenburg/Havel.

Das Naemi-Wilke-Stift in Guben überweist als Haus der Grund- und Regelversorgung schwerkranke Patienten zwar in andere Häuser, die dafür entsprechend ausgerüstet sind, wie Sprecher Markus Müller sagte. «Dennoch bereiten wir uns auf die Behandlung von Covid-19-Patienten intensiv vor. Dafür wurden weitestgehend alle nicht lebensnotwendigen Operationen abgesagt, so dass freie Kapazitäten an Betten und Personal entstehen.» Außerdem schule das Haus unter anderem Ärzte aus anderen Abteilungen in der Bedienung von Beatmungsgeräten.