Online, im Radio und Fernsehen: Corona-Gottesdienste

Die Corona-Pandemie stellt Kirchen und Religionsgemeinschaften in Berlin und Brandenburg vor Herausforderungen, auch bei leeren Kirchenbänken die Gottesdienste abhalten zu können. Sowohl die evangelische wie katholische Kirche weichen auf Radio, Fernsehen und das Internet aus, um öffentliche Gottesdienste unabhängig von der Zahl der Mitfeiernden zu sichern.

In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche wollen die beiden großen Kirchen sowie Vertreter von Islam und Judentum an diesem Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst feiern. Das RBB-Fernsehen überträgt live ab 10.00 Uhr.

Zu einem «Homegottesdienst» hat der evangelische Pfarrer Helmut Kautz aus Brück in Brandenburg am Sonntag eingeladen. «Wir schalten uns per Telefonkonferenz zusammen», kündigte Brück an. Die Gemeinde solle bei dem Telefongottesdienst jedoch bedenken, dass jedes Geräusch in der Umgebung für alle zu hören sei.