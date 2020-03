Landessportbund stellt «punktuelle Hilfe» in Aussicht

Wolfgang Neubert hat als Präsident des Landessportbundes Brandenburg Vereinen mit «existenzbedrohenden finanziellen Problemen» Unterstützung in Aussicht gestellt. «Gemeinsam mit der Landesregierung werden wir wichtige punktuelle Hilfe organisieren. Über das genaue Prozedere werden wir die Mitglieder nach Abstimmung mit der Landesregierung informieren», sagte er in einer Mitteilung des LSB Brandenburg am Freitag.

Eines sei jedoch auch sicher, sagte er: «Der Staat wird bei weitem nicht alle Einbußen ausgleichen können.» Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist auch in Brandenburg der Trainings- und Wettkampfbetrieb vorerst eingestellt, Treffs in Vereinen sind ausgesetzt. «Die zeitweilig notwendige gesellschaftliche Isolation fällt uns Sportlern, die wir die Gemeinschaft suchen und leben, besonders schwer», sagte Neubert.

In solch einer Phase seien «Solidarität und ein fairer Umgang» in der Sportfamilie gefragt, betonte der Präsident. Man müsse zeigen, dass man im Sport das Wort «Gemeinschaft» nicht nur gern verwende, sondern jetzt auch tatsächlich lebe. «Ich bitte deshalb alle Vereinsmitglieder, zu ihrem Verein zu stehen und nicht durch Beitragsentzug oder Austritt in dieser schwierigen Situation zusätzliche Belastungen für die vielen ehren- und hauptamtlichen Mitstreiter in den Vereinen zu schaffen», sagte Neubert.