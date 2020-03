Viel Sonnenschein am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Viel Sonnenschein, wenige Wolken und kein Regen: Berlin und Brandenburg steht am Wochenende freundliches Wetter bevor. Zunächst kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag bei acht bis elf Grad aber noch dichte Wolken und gebietsweise geringfügigen Regen an. Der Samstag beginnt noch wolkig, ab den Mittagsstunden erwarten die Meteorologen aber verbreitet Auflockerungen. Zudem soll dann zunehmend die Sonne scheinen.

Mit Niederschlag ist laut DWD nicht zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen allerdings nur bei voraussichtlich sechs bis acht Grad. Neben wenigen Quellwolken werde es am Sonntag viel Sonnenschein und keinen Regen geben. Die Maximalwerte ändern sich im Vergleich zum Vortag nicht. Auch die neue Woche startet laut DWD heiter und trocken, mit Temperaturen zwischen vier und sieben Grad.