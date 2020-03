Unterricht in Zeiten von Corona: Lehrer werden kreativ

Selbstgedrehte Erklärvideos, Aufgaben per Mail und Gedichte aufsagen am Telefon: Lehrer in Brandenburg werden bei der Unterrichtsgestaltung in Zeiten von Corona kreativ. Es gebe keine einheitliche Lösungen, wie der Lernstoff während der Schulschließungen vermittelt wird, sagte der Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbands, Hartmut Stäker, am Donnerstag. Viele Lehrer schicken demnach Aufgaben per Mail an ihre Schüler. «Das System klappt natürlich vor allem bei Schülern, die selbstständig gut lernen können.»

Stäker selbst unterrichtet am Oberstufenzentrum Dahme Spreewald Physik. Derzeit schickt er am Vorabend per Mail ein Lernpaket an seine Schüler. Bis 18 Uhr verlangt er die Antworten zurück und schickt dann eine Musterlösung raus. Tagsüber ist er telefonisch und per Mail erreichbar. Stäker denkt darüber nach, in den kommenden Wochen auch kurze Erklär-Videos aufzuzeichnen oder auf Material zurückzugreifen, das es schon im Internet gibt. Hundertprozentig klappen werde das nicht immer - «aber so ist das in der Schule beim normalen Unterricht ja auch».

Nach Angaben des Potsdamer Hasso Plattner Instituts nutzen 51 Schulen in Brandenburg schon seit August 2019 die Schulcloud mit digitalen Lernmaterialien. «Dort funktioniert das einwandfrei, das sind jetzt natürlich die Leuchttürme», sagte René Mertens, Sprecher des Landeselternrats Brandenburg.

Andere Schulen laden Selbstlern- und Aufgabenblätter auf ihren Schulwebseiten oder passwortgeschützt auf dem Schulserver hoch - auch Grundschulen. Die Comenius-Grundschule in Oranienburg schreibt beispielsweise auf ihrer Homepage, dass Grundschüler von der ersten bis zur dritten Klasse jeden Tag etwa zwei Stunden an den Aufgaben arbeiten sollen, von der vierten bis zur sechsten Klasse etwa drei Stunden.

Nach Angaben von Mertens schreiben einige Schulen auch Tests online. Von einer Lehrerin weiß er wiederum, dass sie telefonisch Gedichte abfragt. «Ich bin hocherfreut und begeistert, wie kreativ die Lehrer werden, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben.» Der Elternrats-Sprecher ist guter Hoffnung, das auch die kommenden Wochen bis zu den Osterferien so gut überstanden werden.

Nicht alle Schüler haben jedoch zu Hause einen eigenen Rechner. Und wenn die Eltern im Home Office sind, kann das Internet auch mal schlapp machen. Stäker plädiert nichtsdestotrotz dafür, lösungsorientiert zu denken. Von einer Schule weiß er, dass dort Aufgaben abgeholt werden können.

Seit Mittwoch sind die Schulen in Brandenburg zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Die Schließungen sollen vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April andauern.