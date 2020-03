Nachschreibetermin: Abiturprüfungen können sich verschieben

Für die Abiturprüfungen können in diesem Jahr generell auch die Nachschreibtermine genutzt werden. Das teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag auf Anfrage mit. «Die Entscheidung treffen die jeweiligen Schulleitungen.» Darauf hätten sich Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) verständigt.

Berliner Schulleitungen sollen bis Freitag der Fachaufsicht in der Senatsverwaltung mitteilen, welchen Termin sie wahrnehmen wollen. In Berlin betrifft das den Angaben zufolge nur die Abiturprüfungen, die nach den Osterferien angesetzt sind. In Brandenburg waren die Schulleitungen gebeten, dem zuständigen Schulamt ihre Entscheidung schon bis Donnerstag (19. März) mitzuteilen. Dort starten die Abiturprüfungen aber erst nach den Osterferien.