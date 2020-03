Corona: Bürgschaftsbank weitet Programm für Unternehmen aus

Um Brandenburger Unternehmen in der Corona-Krise zu helfen, weitet die Bürgschaftsbank des Landes ihr Programm aus. Wie Finanz- und Wirtschaftsministerium und Bürgschaftsbank am Donnerstag gemeinsam mitteilten, wird der Höchstbetrag für eine Bürgschaft von bislang 1,25 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro verdoppelt. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erklärte, es gehe darum, den von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffenen Firmen schnell zu helfen. «Wir wissen, dass gerade der Mittelstand mit seinen vielen Klein- und Kleinstbetrieben oft nur über ein sehr dünnes finanzielles Polster verfügt.»

Die Verdoppelung der Bürgschafts-Höchstbeträge ordne sich in die Strategie von Bund und Ländern ein, in Schieflage geratenen Unternehmen zu helfen, erklärte Finanzministerin Katrin Lange (SPD). Es werde nicht die letzte Maßnahme dieser Art sein.

Die Bürgschaftsbank Brandenburg sichert Kredite an mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, an Betriebe des Gartenbaus und an Angehörige freier Berufe in Brandenburg. Dabei wird sie vom Land Brandenburg und dem Bund durch die Übernahme von Rückbürgschaften unterstützt.