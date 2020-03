Erstmals Reichsbürger-Gruppe verboten

Bundesweit ist erstmals ein Reichsbürger-Verein verboten worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach das Verbot am Donnerstag aus. Polizeibeamte durchsuchten am Morgen Wohnungen führender Mitglieder des Vereins «Geeinte deutsche Völker und Stämme» und seiner Teilorganisation «Osnabrücker Landmark» in zehn Bundesländern, darunter in der Hauptstadt und in Brandenburg. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von einem weiteren klaren Signal an Verfassungsfeinde. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) nannte das Verbot konsequent und richtig.

Sogenannte «Reichsbürger» und «Selbstverwalter» zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik an. Einige dieser Gruppierungen berufen sich auf ein selbst definiertes «Naturrecht», andere auf das historische Deutsche Reich. Viele behaupten, die Bundesrepublik sei kein Staat, sondern ein Unternehmen. Sie erkennen Gesetze und Behörden nicht an und wehren sich teilweise gewaltsam gegen staatliche Maßnahmen. Bundesweit soll es nach Angaben des Verfassungsschutzes rund 19 000 Mitglieder dieser Szene geben, deren Mitglieder als waffenaffin gelten.

Der Sprecher des Bundesinnenministers, Steve Alter, twitterte: «Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus werden auch in Krisenzeiten unerbittlich bekämpft.» Die Vereins-Mitglieder «bringen durch Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus ihre Intoleranz gegenüber der Demokratie deutlich zum Ausdruck», hieß es aus dem Bundesinnenministerium.

Die Gruppierung sei auch durch «verbalaggressive Schreiben» aufgefallen, mit denen den Adressaten «Inhaftierung» und «Sippenhaft» angedroht worden sei. Das «Höchste Gericht» der Gruppe drohte Regierungsmitgliedern mit Klagen wegen der «Zersetzung hoheitlicher Staatlichkeit».

In Berlin erklärte der Innensenator: «Wir sehen dem ungeheuerlichen Treiben von Rechtsextremisten und Reichsbürgern nicht tatenlos zu». Niemand habe das Recht, Institutionen der Verfassung zu verachten und Menschen zu bedrohen, zu beleidigen und zu attackieren. Die Wahngebilde von Reichsbürgern seien keine harmlosen Spinnereien, sondern eine ernsthafte Bedrohung der Demokratie.

Der jetzt verbotene Verein habe von Berlin aus eine bundesweite Bewegung gesteuert, der etwa 120 Personen angehören, so Geisel. «Berlin ist Hauptsitz der Gruppierung und in den vergangenen Jahren auch einer ihrer Aktionsschwerpunkte.»

So versuchte beispielsweise 2017 eine Handvoll Anhänger, das Rathaus im Bezirk Zehlendorf zu «übernehmen». Im Brustton der Überzeugung verlangten sie die Herausgabe eines Schlüssels, bevor die Polizei schließlich die Aktion beendete. In Berlin wurden am Donnerstag drei Objekte durchsucht, darunter die Vereinsräume sowie die Wohnung der Vereinsvorsitzenden.

Heike W., die das bekannteste Gesicht der Gruppe ist, rechnet sich selbst nicht der Reichsbürger-Szene zu. Sie verbreitet ihre Theorien unter anderem auf der Website der Gruppe und auf Youtube. Heike W. beruft sich auf «die germanischen Erstbesiedlungsrechte». Ihre Anhänger animiert sie, Personalausweise zurückzugeben und sich «lebend zu erklären». Verschickt wurden demnach auch Drohbriefe an Politiker verschickt, darunter auch Landesjustizminister.

Geisel sagte, der Verfassungsschutz habe intensiv an der Aufklärung der Szene gearbeitet. In Berlin beläuft sich demnach das Potenzial der «Reichsbürger und Selbstverwalter» aktuell auf etwa 670 Personen. Die meisten seien keiner festen Gruppe zuzuordnen.

In Brandenburg überprüften 22 Einsatzkräfte Wohnräume eines 64-Jährigen im Landkreis Oberhavel. Das Mitglied habe eine «herausgehobene Bedeutung im Verein «Geeinte deutsche Völker und Stämme»», sagte ein Polizeisprecher. Beschlagnahmt wurden laut Ministerium Ordner, Vereinsdevotionalien, Flyer, Mobiltelefone sowie Speichermedien. Darunter waren demnach auch 65 Bücher mit Reichsbürgerbezug. Außerdem sei ein Konto eines in Berlin wohnhaften Vereinsmitglieds bei der Brandenburgischen Sparkasse in Brandenburg gesperrt worden.

Innenminister Stübgen teilte mit: «Auch in Zeiten der Corona-Krise gibt es kein Pardon für Rechtsextremisten.» Die Feinde der Demokratie hätten keinen Platz in der Gesellschaft. In Brandenburg wuchs die Reichsbürger-Szene laut Innenministerium im Vorjahr um 90 auf 650.

Die Sprecherin für antifaschistische Politik der Linke-Fraktion im Landtag begrüßte das Verbot: Das Problem ernst zu nehmen sei dringend notwendig. Das heutige Verbot sei ein wichtiger Schritt, könne aber nur ein Anfang sein im Kampf gegen rechtsextreme Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, erklärte auch die Vizechefin der SPD-Landtagsfraktion, Inka Gossmann-Reetz. «Unsere Demokratie weiß sich gegen ihre Feinde zu wehren - das ist richtig und notwendig.»