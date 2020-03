Land Brandenburg prüft Folgen von möglichem Corona-Kontakt von Müller

Nachdem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in vorsorgliche Kurzzeit-Quarantäne gegangen ist, prüft die Brandenburger Staatskanzlei etwaige Konsequenzen.

Die Senatskanzlei habe mitgeteilt, Müller habe Issacharoff nur aus der Ferne gegrüßt. Müller war am Mittwoch mehrere Stunden zu Gast in Potsdam - bei einem Treffen von Mitgliedern des Berliner Senats und der Brandenburger Landesregierung.

Sprecherin: Müller hat keine Symptome

Die Sprecherin von Müller, Melanie Reinsch, sagte am Mittwochabend, der Regierende Bürgermeister arbeite die nächsten Tage und am Wochende von zuhause aus. Er habe keine Symptome. Laut Robert Koch-Institut beträgt die Inkubationszeit bis zu 14 Tage. Überlegt werde nun, ob Müller die für Donnerstag geplante Regierungserklärung in anderer Form abgeben könne, sagte Reinsch.