Fußball-Spielbetrieb in Brandenburg ruht bis 19. April

Der Landesverband Brandenburg (FLB) setzt im Zuge der Coronavirus-Krise den kompletten Fußball-Spielbetrieb bis zum 19. April aus. Das teilte der FLB auf seiner Internetseite mit. Zuletzt ruhte der Fußball in Brandenburg bereits bis einschließlich diesen Sonntag. Mit der Verlängerung reagierte der Landesverband auf die Umsetzung der Landesregierung von vorgegebenen Festlegungen durch die Bundesregierung. «Zu gegebener Zeit» solle entschieden werden, wann wieder Fußball gespielt werden kann.

«Wir als Veranstalter des gesamten Spielbetriebes in unserem Verbandsgebiet müssen uns mit einer bisher nie da gewesenen Situation in seiner Größe und Dynamik auseinandersetzen. Deren Zeitraum und Folgen sind zurzeit nicht absehbar», sagte FLB-Präsident Jens Kaden. «Es gilt demnach, für jeden Fall eine praktikable Lösung zu erarbeiten, Alternativen abzuwägen sowie im Gesamtinteresse des Fußballs und seines Gesamtwohls aller Vereine in unserem Verband zu entscheiden.»