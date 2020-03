200 000 Euro für Kultur und Sport zur Verfügung gestellt

Die Stadt Potsdam stellt in der Corona-Krise 200 000 Euro für Kultur- und Sportvereine zur Verfügung - und hat einen Appell an die Bürger gerichtet. «Unser Ziel dabei ist es, in dieser schwierigen Zeit die Strukturen der Träger zu sichern», sagte Kulturbeigeordnete Noosha Aubel am Dienstagabend.

Sie appellierte an Vereinsmitglieder und Gäste von ausfallenden Kulturveranstaltungen: «Bitte überlegen Sie genau, ob Sie in der aktuell sehr schwierigen Situation eine Kostenerstattung für ein ausgefallenes Kulturevent fordern müssen oder ihren Mitgliedsbeitrag zurückziehen - denn damit brechen den Anbietern wichtige Einnahmen weg. Zeigen Sie Solidarität, indem Sie Ihren Verein, Ihre Lieblingsbühne weiter unterstützen!»