Brandenburg: Einschränkung des öffentlichen Lebens

Die drastischen Einschränkungen für das öffentliche Leben in Brandenburg sind beschlossene Sache. Das Kabinett brachte dazu eine Verordnung auf den Weg, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam sagte. Damit sollen ab diesem Mittwoch viele Geschäfte schließen, ausgenommen sind aber zum Beispiel Supermärkte, Drogerien, Banken, Lieferdienste und Tankstellen. Dichtmachen müssen Diskos, Kinos, Theater, Museen, Spielplätze, Schwimmbäder und Fitnessstudios. Für die Besuche von Krankenhäusern und Pflegeheimen gibt es Beschränkungen. Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen sind verboten. Die Regeln gelten vorerst bis 19. April.

