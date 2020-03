Kirchen richten Corona-Seelsorgetelefon ein

Menschen mit Sorgen und Nöten können sich jetzt auch an das ökumenische Corona-Seelsorgetelefon wenden. Das Erzbistum Berlin und die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz haben das gemeinsame Angebot eingerichtet, wie die Kirchen am Dienstag in Berlin mitteilten. Unter der Telefonnummer 030-403 665 885 sind demnach jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr professionelle Seelsorger erreichbar. «Weil niemand genau sagen kann, wie lange diese Situation andauern und was sie mit sich bringen wird, sind viele Menschen verunsichert. Ein seelsorgliches Gespräch kann da sehr gut tun», sagte Pfarrer Justus Münster, Beauftragter für Notfallseelsorge in Berlin.