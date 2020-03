NGG: Leere Restaurants verunsichern Gastgewerbe

Die Coronavirus-Krise hat nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) massive Auswirkungen auf das Gastgewerbe in Brandenburg. Wegbleibende Gäste verunsicherten die Beschäftigten, erklärte der Geschäftsführer der NGG Berlin/Brandenburg, Sebastian Riesner. Auch der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) geht davon aus, dass das Brandenburger Gastgewerbe durch die Coronavirus-Krise erheblich stärker getroffen ist als befürchtet. Bei über 90 Prozent der Betriebe im Land handele es sich um klein- und mittelständische Betriebe, die fast über keine Liquidität verfügten, so der Verband.

Der Gewerkschaftsvertreter kritisierte in diesem Zusammenhang die Informationslage der Arbeitnehmer als «sehr dünn». Viele Hotelangestellte treibe die Sorge um, wegen Umsatzeinbrüchen vom Chef in unbezahlten Urlaub geschickt oder sogar gekündigt zu werden, so Riesner. Zwar informierten die Gesundheitsbehörden regelmäßig über die aktuelle Situation und auch der Zugang zum Kurzarbeitergeld für Betriebe sei auf den Weg gebracht worden. «Aber für die betroffenen Beschäftigten gibt es vor Ort meist kein konkretes Hilfsangebot», erklärte Riesner.