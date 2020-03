Brandenburger fordern DFB: «Einheitliche Lösung für alle»

Der Landesverband Brandenburg (FLB) wünscht sich in der Coronavirus-Krise eine gemeinsame, bundesweite Linie für die Amateurligen durch den Deutschen Fußball-Bund. «Die 21 Landesverbände innerhalb des DFB können nicht jeder eine Insellösung finden. Mein Wunsch wäre eine einheitliche Lösung für alle», sagte FLB-Geschäftsführerin Anne Engel dem «Sportbuzzer». «Wir brauchen eine größtmögliche Lösung. Das würde vieles vereinfachen.» Es müsse dabei unter anderem geklärt werden, ob die jeweiligen Landesmeister in die Oberliga aufsteigen.

Der Spielbetrieb in Brandenburg ruht vorerst bis einschließlich diesen Sonntag. In den kommenden Tagen soll das weitere Vorgehen beschlossen werden. «Es ist schwer, überhaupt die nächsten beiden Tage zu planen», sagte Engel. «Momentan diskutieren wir alle möglichen Szenarien, sind aber noch nicht in der finalen Phase.»