Turbine Potdam empfiehlt Spielerinnen Reiseverzicht

Bei Turbine Potsdam regiert man gelassen auf die vorübergehende Aussetzung des Spielbetriebes in der Frauenfußball-Bundesliga und im DFB-Pokal aufgrund des neuartigen Coronavirus bis vorerst zum 19. April. «Wir haben erstmal den Beschluss des DFB am Montag abgewartet und werden uns nun am Dienstag mit der sportlichen Leitung von Turbine zusammensetzen und beraten, wie es weiter geht», sagte Potsdams Trainer Matthias Rudolph am Montag zur Deutschen Presse Agentur.

© dpa

Eine grobe Planung hat man bei den Havelstädtern allerdings schon jetzt in der Schublade, wie Rudolph weiter ausführt. «Wir werden unseren Spielerinnen wahrscheinlich ein paar Tage freigeben und ihnen für diese Zeit individuelle Trainingspläne an die Hand geben.»

So verfuhr man bereits in den letzten Tagen während der Länderspielpause. Mittlerweile sind fast alle Nationalspielerinnen wieder zurück in Potsdam. Natürlich habe er Verständnis dafür, wenn die eine oder andere Turbine aus persönlichen Gründen in ihre Heimat reisen will. Doch es müssten Fragen abgeklärt werden, wie es mit der Wiedereinreise und einer möglichen Quarantäne im Anschluss aussieht. Deshalb meint Rudolph: «Wir werden unseren Spielerinnen empfehlen, auch weiterhin in Potsdam zu bleiben.» Spätestens in der ersten Aprilwoche soll dann bei Turbine wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen werden.