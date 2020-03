Potsdam schränkt öffentliches Leben ähnlich wie Berlin ein

Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam fährt das öffentliche Leben zur Vorsorge vor dem Coronavirus drastisch herunter. Öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern würden verboten, kündigte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montag an. Bei Veranstaltungen mit weniger als 50 Menschen müssten die Veranstalter eine Teilnehmerliste erstellen und diese vier Wochen aufbewahren. Schankwirtschaften dürfen nur öffnen mit einem Abstand von 1,5 Meter zwischen den Gästen, Stehplätze sind verboten. Kinos, Theater, Konzerthäuser und Museen sind geschlossen, ebenso Sportstätten und Fitnessstudios. «Wir haben eine direkte Anbindung an Berlin», sagte Schubert. Berlin hatte zuvor bereits deutliche Einschränkungen veranlasst.

