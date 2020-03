Bahn-Notfahrplan für Berlin und Brandenburg wird vorbereitet

Für die Regionalzüge in Berlin und Brandenburg wird ein Notfahrplan vorbereitet. Das teilten die Länder und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Montag mit. Wann er in Kraft gesetzt wird, ist aber noch offen. Der Verkehr laufe bis auf Weiteres wie geplant, hieß es. Nur von und nach Polen fahren keine Züge mehr. «Sollte es zu weiteren Einschränkungen kommen, werden wir zeitnah darüber informieren», sicherte der Verbund zu.

Hintergrund ist die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Zum einen fahren weniger Menschen mit der Bahn, etwa weil sie ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegt haben. Zum anderen ist es möglich, dass Bahn-Mitarbeiter ausfallen.

Der Verkehrsverbund ist dafür zuständig, im Auftrag der Länder und Kommunen Zugverkehr zu bestellen, etwa bei der Deutschen Bahn oder der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg). Die Deutsche Bahn teilte am Montag mit, der Zugverkehr laufe stabil. Ähnlich hatte die Odeg am Sonntag erklärt, die Züge führen unverändert. Kurzfristige Einschränkungen in den kommenden Tagen seien aber nicht auszuschließen.