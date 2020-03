Sonne und bis zu 19 Grad in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg soll es bis Ende der Woche einen Wechsel aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen um 19 Grad geben. Mit Regen sei bis mindestens Donnerstag nicht zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Montag soll es mit bis zu 17 Grad mild werden. Für den Dienstag kündigten die Meteorologen einen anfänglichen Wechsel aus Sonne und Wolken an, ab den Nachmittagsstunden zieht sich demnach die Wolkendecke von Mecklenburg-Vorpommern her zu. Die Maximalwerte liegen bei 13 bis 16 Grad. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen Werte zwischen 16 und 19 Grad. Laut DWD wird es heiter. Die Wetterexperten erwarten für den Donnerstag mehr Wolken als Sonne, jedoch weiterhin keinen Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad.