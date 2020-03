Arzt im Barnim infiziert: Kreis will weitere Einschränkungen

Ein Arzt aus Eberswalde hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Mann arbeite im Werner-Forßmann-Klinikum, teilte der Landkreis Barnim am Sonntag mit. Die Mitarbeiter und Patienten, die mit ihm in den vergangenen Tagen in Kontakt gewesen seien, würden ebenfalls auf das Virus getestet. Das Klinikum ist ein Lehrkrankenhaus der Berliner Charité.

Landrat Daniel Kurth (SPD) kündigte zugleich an, das öffentliche Leben deutlich einzuschränken. «Wir müssen davon ausgehen, dass es in der Bevölkerung bereits einen hohen Grad bislang noch nicht diagnostizierter Infektionen gibt», erklärte Kurth.

Der Kreis will noch über die Vorgaben des Landes hinausgehen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen: Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen müssten angezeigt werden, teilte der Landrat mit. Das Brandenburger Gesundheitsministerium hatte Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten, Zusammenkünfte mit mindestens 100 Menschen müssen bei den Kreisen oder kreisfreien Städten angemeldet werden.