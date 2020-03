Streit um Hundehaufen: Herrchen spuckt Gartenbesitzerin an

Ein Hundehalter hat wegen eines Streits um einen Hundehaufen im Vorgarten ein Ehepaar heftig bedroht und der Frau ins Gesicht gespuckt. Sein Mischlingshund hatte sein Geschäft beim Gassigehen am Samstagnachmittag in einem Vorgarten in Brandenburg an der Havel verrichtet, was die Besitzer dem Hundehalter lautstark vorwarfen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Hundehalter soll daraufhin dem Ehepaar gedroht haben, sie umzubringen und den Rasen zu verwüsten. Außerdem soll er der Frau ins Gesicht gespuckt haben. Der Vorgarten war nach Polizeiangaben in akribischer Handarbeit im Stile eines Englischen Rasens angelegt. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen den Hundehalter auf.

