Brandenburgs Finanzämter schließen wegen des Coronavirus

Von den Sicherheitsvorkehrungen gegen eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus sind in Brandenburg auch Behörden betroffen. Die Finanzämter schließen bis zum Ende der Osterferien am 19. April, wie das Finanzministerium am Sonntag in Potsdam mitteilte. Die Ämter erfüllten weiter ihre Aufgaben, zum Schutz der Bediensteten und der Bürger seien sie aber nicht mehr geöffnet. Die Brandenburger könnten Steuererklärungen weiter elektronisch abgeben, die Finanzämter seien über Telefon und E-Mail erreichbar. Die Schließung betrifft auch weitere Einrichtungen der Finanzverwaltung. Außendienste wie Betriebsprüfer werden vorerst nur intern eingesetzt.