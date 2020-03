Zehntausende Eltern sind von Schul- und Kitapause betroffen

Zehntausende berufstätige Eltern in Brandenburg sind von der geplanten Schließung von Schulen und Kitas für einen Großteil der Kinder wegen der Corona-Krise betroffen. Bei rund 135 000 Kindern zwischen einem und 16 Jahren gehen beide Elternteile oder das alleinerziehende Elternteil Vollzeit arbeiten, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts von 2018 hervorgeht, die Die Linke im Bundestag ausgewertet hat und die der dpa vorliegen. Bei rund 72 000 Kindern und Jugendlichen ist es so, dass hingegen mindestens ein Erziehungsberechtigter nicht arbeitet.

Insgesamt leben demnach rund 344 000 Kinder und Jugendliche zwischen einem und 16 Jahren im Land. Die Differenz zu den vorherigen Zahlen kommt so zustande: Bei 106 000 Kindern arbeitet ein Elternteil Vollzeit und eines Teilzeit, bei 31 000 Kindern sind beide Eltern in Teilzeitanstellung.

Die Schulen und Kitas in Brandenburg sollen ab Mittwoch vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April den regulären Unterricht und die normale Betreuung einstellen. Für Schüler soll freiwilliger Unterricht über das Internet angeboten werden. Für Kinder und Schüler von Eltern, die etwa im Gesundheitswesen, in Behörden oder bei Polizei und Feuerwehr arbeiten, ist aber eine Notfallbetreuung in Kitas und Horten geplant, damit diese Eltern weiterarbeiten können.