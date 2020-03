Oranienburg gedenkt der Opfer der Bombardierung

Nach der schweren Bombardierung vor 75 Jahren im Zweiten Weltkrieg hat die Stadt Oranienburg der zahlreichen Opfer gedacht. Dabei wurde am Sonntag die Rede des vor kurzem verstorbenen US-Bomberpilots Henry Chandler verlesen, der als Gast eingeladen war, wie Stadtsprecher Gilbert Collé mitteilte. Zum Gedenken an die Opfer legte Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) am Sonntag einen Kranz nieder. Danach folgte eine Schweigeminute für die Opfer - genau zu der Zeit, als am 15. März 1945 die Sirenen während der Bombardierung heulten. Schüler lasen die Namen von Opfern vor. Rund 70 Gäste haben demnach an dem Gedenken teilgenommen.

Die Stadt war nach eigenen Angaben als Sitz von chemischer Industrie und Rüstungsbetrieben zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein vorrangiges Ziel alliierter Luftangriffe. Damals seien 5690 Großbomben auf Oranienburg gefallen. Etwa 2000 Menschen starben nach Angaben der Stadt bei den Bombardements, davon rund die Hälfte KZ-Insassen und Zwangsarbeiter.

Chandler sei im Februar dieses Jahres im Alter von 100 Jahren gestorben, berichtete die Stadt. Seine Rede, die er bei dem Gedenken halten wollte, sei aber geblieben. «Krieg und Gewalt haben mich vor 75 Jahren hierher gebracht», heißt es demnach in dem Manuskript. «Liebe und Vergebung haben mich heute zurückgebracht.» Chandler sei 1945 nach dem Angriff auf Oranienburg auf dem Rückflug bei Wittenberge abgeschossen worden, habe sich aber noch retten können.

Das Gedenken mit etwa 70 Gästen fand wegen des Coronavirus in einem kleineren Rahmen statt. Eine Veranstaltung, bei der aktuelle Erkenntnisse über die Bombardierungen vorgestellt werden sollten, wurde abgesagt.