Vor Schließung der Grenze: Staus auf den Straßen vor Polen

Die geplante Schließung der Grenzen zu Polen für Ausländer wegen der Corona-Krise hat nach Angaben der Brandenburger Polizei bereits jetzt Auswirkungen auf deutscher Seite. Sowohl auf den beiden Autobahnen 12 und 15 als auch auf den Umgehungsstraßen komme es zu Staus, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag. Noch sei die Lage allerdings nicht «so gravierend». Die Staus zögen sich nicht kilometerweit. «Morgen wird es schlimmer», sagte die Sprecherin.

«Planen Sie genug Zeit, Wasser und Geduld ein», hatte die Polizei am Morgen getwittert. Zu Wartezeiten kommt es wegen Gesundheitskontrollen auf Sars-CoV-2 an der Grenze von Deutschland nach Polen. Umfassende Grenzkontrollen für Ausländer sollen dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Mitternacht beginnen - vorerst für zehn Tage.