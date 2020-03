Verhandlungen mit Polen: Ausnahmen von Grenzschließung

Die Brandenburger Landesregierung steht nach eigenen Angaben in Verhandlungen mit Polen, um für weitere Personengruppen Ausnahmen von der geplanten Grenzschließung wegen des Coronavirus zu erreichen. «Da sind wir in enger Abstimmung mit unseren polnischen Nachbarn, dass sich die Ausnahmeregelung nicht nur auf medizinisches und Pflegepersonal bezieht, sondern auf alle im Grenzraum arbeitenden Polen und Deutschen, dass sie entsprechend ein- und ausreisen können», sagte Europaministerin Katrin Lange (SPD) am Samstag in Potsdam. «Ausnahmen sind zugesagt.» Polen will die Grenze wegen der Corona-Krise an diesem Sonntag für Ausländer vorübergehend dichtmachen.

© dpa

Arbeitskräfte dürften trotz der Grenzschließung weiter ein- und ausreisen, sagte der Bürgermeister der Stadt Guben, Fred Mahro (CDU), am Samstag in einem Video bei Facebook. Wie dies kontrolliert werde, sei offen. Der Warenverkehr bleibe offen.