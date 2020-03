Grenzschließung von Polen führt zu Staus in Brandenburg

Kein Ausflug mehr nach Polen: Nach der Schließung der Grenzen von Polen für Ausländer wegen der Coronakrise ist es auf deutscher Seite in Brandenburg zu Staus gekommen. Auf der Autobahn 12 in Frankfurt (Oder) seien alle drei Fahrspuren Richtung Polen betroffen, sagte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei am Sonntag. Es handle sich allerdings nicht um einen großen Umfang. In Brandenburg ist für Fahrzeuge auch der Übergang an der A 15 geöffnet. Zudem gibt es Übergänge für Fußgänger in Guben-Gubin, Frankfurt(Oder)-Slubice sowie Kietz-Kostryn. Die Staus könnten an diesem Montag mit mehr Lkw-Verkehr und Pendlern zunehmen.

Polen hatte wegen der Coronavirus-Krise in der Nacht zu Sonntag seine Grenzen zu Deutschland und anderen EU-Nachbarländern für Ausländer dicht gemacht. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land - sie gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und für Diplomaten. Die Brandenburger Landesregierung verhandelt nach eigenen Angaben mit Polen, damit es Ausnahmen für alle im Grenzraum arbeitenden Polen und Deutschen gibt. Die Einreise nach Deutschland ist weiter möglich. Die Bundespolizei wies auf intensivierte Kontrollmaßnahmen hin.

In Mecklenburg-Vorpommern sind bis auf die Autobahn 11 nach Stettin (Szczecin) bei Pomellen und die Straße über Garz auf Usedom nach Swinemünde sind nach Angaben der Bundespolizei alle Straßenübergänge blockiert. «An manchen Straßen wurden Kiesladungen abgeladen wie bei Ladenthin, an anderen Stellen liegen Betonplatten oder stehen Verkehrsbaken», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Auch der sonst als «längste Strandpromenade Europas» gepriesene Weg Ahlbeck-Swinemünde an der Ostsee wird von Grenzschützern blockiert. Jeder Passant wird zurückgewiesen - wie in Ahlbeck auch.

Reisende werden in Garz und Pomellen kontrolliert, an der A11 etwa 300 Meter hinter der Grenze an einer Tankstelle. «Wer keine Berechtigung hat, nach Polen einzureisen, muss aussteigen und zurück zur Grenze laufen, wo sich schon einige mit Taxis wieder abholen lassen mussten», sagte ein Beamter. Neben der Kontrolle der Papiere gibt es an beiden Stellen auch Gesundheitstests von polnischen Beamten. Das könne zu Wochenbeginn bei stärkerem Andrang als sonntags durchaus zu Staus führen, warnte die Bundespolizei.