In Berlin und Brandenburg scheint am Wochenende die Sonne

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf ein freundliches Wochenende einstellen. «Nach einigen turbulenten Tagen können wir uns heute über sehr viel Sonne freuen», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen. Die Sonne soll fast durchweg scheinen, es bleibt heiter und trocken. Am frühen Vormittag tritt verbreitet noch leichter Frost auf, tagsüber ist mit Temperaturen von bis zu neun Grad zu rechnen. In der Nacht sollte man seine Pflanzen aber wieder vom Balkon herunterholen: Die Meteorologen erwarten dann wieder Frost bei bis zu -3 Grad.

Tags darauf ist mit mehr Wolken zu rechnen. «Der Sonnenschein wird aber auch den Sonntag dominieren», sagte der Sprecher des DWD. Mit bis zu 13 Grad wird es tagsüber noch einmal deutlich wärmer, der Wind soll außerdem etwas auffrischen. Am Abend könnten in Nordbrandenburg und in der Prignitz vielleicht etwas dichtere Wolkenfelder auftreten. In der Nacht kühlt es bis auf den Nullpunkt ab, im Süden Brandenburgs könnte auch wieder Frost auftreten.

Am Montag wird es bei bis zu 16 Grad «sehr frühlingshaft», wie der Sprecher des DWD sagte. Auch die erste Wochenhälfte soll mild und trocken bleiben.