Regierung und Kommunen beraten über Kinder-Notfallbetreuung

Vor der geplanten Schließung der Schulen für den Großteil der Brandenburger Schüler hat die Landesregierung mit den Kommunen über die Notbetreuung beraten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und mehrere Minister trafen sich am Samstag in Potsdam mit Vertretern der Kommunen. Die Sitzung dauerte länger als geplant.

Die Schulen und Kitas sollen ab Mittwoch vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April den regulären Unterricht und die normale Betreuung einstellen. Für Schüler soll freiwilliger Unterricht über das Internet angeboten werden. Für Kinder und Schüler von Eltern, die etwa im Gesundheitswesen, in Behörden oder bei Polizei und Feuerwehr arbeiten, ist eine Notfallbetreuung in Kommunen geplant, damit sie weiterarbeiten können.