Notfallbetreuung für Kitas und Schulen bis zum Wochenanfang

Die Notfallbetreuung in Brandenburger Kitas und Schulen für Kinder von Eltern wichtiger Berufe soll rechtzeitig vor der geplanten Schließung der Einrichtungen am Mittwoch geklärt sein. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vertreter der Landkreise, Städte und Gemeinden kündigten am Samstag nach einem Treffen in Potsdam eine Weisung des Landes an. Am Montag sollen die Kommunen dann eigene Festlegungen treffen. Dabei geht es auch um die Frage, welche Berufe als wichtig für das Funktionieren des Staates gelten. «Hier muss auf der regionalen und auf der kommunalen Ebene dann in großer Verantwortung entschieden werden, sagte Woidke. «Das ist eine schwierige Herausforderung.»

© dpa

Vom vorläufigen Aussetzen des regulären Betriebs der Schulen und Kitas - vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April - sollen etwa Kinder von Eltern ausgenommen werden, die im Medizinbereich, bei Polizei, Feuerwehr, Behörden oder in Energie und Logistik arbeiten. Das Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Der Regierungschef rechnet nicht damit, dass die Ausnahmesituation bald vorüber ist. «Ich glaube, dass es auch richtig ist zu sagen, dass wir uns ja nicht nur auf eine Woche oder zwei Wochen einer solchen Sondersituation einstellen müssen, sondern eine längere Zeit.» Er bittet die Bevölkerung um Solidarität und Zusammenhalt.

Der Kita-Betrieb soll nach Angaben von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) untersagt werden - mit Ausnahmen. Entweder könnten in bestehenden Kitas kleinere Gruppen gebildet werden oder es gebe bestimmte Notfall-Kitas. Eine Hortbetreuung in Schulen für Eltern, die in wichtigen Berufen arbeiteten, werde sichergestellt. Ansonsten soll es Unterricht über das Netz geben. Nicht betroffen sind Förderschulen für Kinder, die schwerstmehrfach behindert sind oder einen Förderbedarf «geistige Entwicklung» haben. Die Kindertagespflege werde ebenfalls weiterbetrieben.

Für die Notfallbetreuung soll es ein Formular geben. Dies bekomme die Kita oder Schule von der Gemeinde oder dem Träger, sagte der Landrat des Kreises Oberspreewald-Lausitz, Siegurd Heinze (parteilos). Der Bürgermeister der Stadt Wittenberge (Prignitz), Oliver Hermann (parteilos), erwartet auch Probleme, wenn es um die Frage eines wichtigen Berufes geht. «Es wird auch mit Sicherheit konfliktbeladen sein», sagte er.

Der Landeselternrat hält die Pläne für sinnvoll, sieht aber den Beginn skeptisch. «Es wäre ja nicht schlimm gewesen zu sagen: Wir machen zu, über das Wochenende machen wir einen Plan und dann steht am Montag die Sache», sagte Vorsitzender René Mertens der Deutschen Presse-Agentur. «Die Lehrer sind jetzt auch verunsichert.» Schließungen seien grundsätzlich richtig, wenn die Virusausbreitung eingedämmt werde. Der Berliner Virologe Christian Drosten nannte bei Twitter eine Notbetreuung kontraproduktiv. Junge Kinder könnten neue Gruppen und Betreuer psychisch schwer verkraften, die Belastung der Eltern steige.

Die Landesregierung bekräftigte, dass es Hilfsmaßnahmen des Landes über die des Bundes hinaus für Unternehmen geben soll, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten kommen. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) kündigte steuerliche Erleichterungen an. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte, erst in vier bis fünf Wochen könne es kritisch werden, wenn Transporte nicht mehr nach Europa kämen.

In Brandenburg sind mindestens 61 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert - mit 13 Fällen die meisten in Cottbus. «Unter den Neuinfektionsfällen im Land Brandenburg sind weiterhin keine Schwerstkranken», sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Bisher seien nur zwei Patienten bekannt, die in stationäre Behandlung kamen. «Die anderen haben einen eher leichten Verlauf.»

Die Stadt Potsdam meldete ihren ersten bestätigten Corona-Infizierten. Der 64-Jährige sei klinisch unauffällig und in häuslicher Isolation. Das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum entließ einen von zwei Corona-Patienten. Ein zweijähriges Kind sei noch in Behandlung, aber auf dem Weg der Genesung. Ein Grundschüler aus Mühlenbeck ist laut Kreis Oberhavel neu mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Immer mehr Einrichtungen schließen - das Staatstheater Cottbus sagte alle Veranstaltungen ab.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Brandenburg riet allen Angehörigen, Menschen in Pflege- und Alteneinrichtungen derzeit nicht zu besuchen. So solle eine mögliche Übertragung des neuartigen Coronavirus verhindert werden, sagte Sprecherin Cindy Schönknecht.