Regierung und Kommunen-Vertreter beraten über Coronavirus

Brandenburgs Landesregierung will an diesem Samstag mit Vertretern der Kommunen und Landkreise über die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus beraten. Landräte, Oberbürgermeister und kommunale Spitzenverbände sollen zu einem Treffen in der Staatskanzlei zusammen kommen, teilte die Regierung am Freitag mit. Für den 18. März sei zudem in Potsdam eine gemeinsame Kabinettssitzung von Brandenburg mit dem Land Berlin vorgesehen, hieß es aus der Staatskanzlei.

Der reguläre Schulunterricht in Brandenburg soll angesichts der Gefahr durch die Ausbreitung des Coronavirus ab Mittwoch vorerst ausgesetzt werden. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag nach einer Sondersitzung des Kabinetts mit.