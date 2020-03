Viele Theater in Brandenburg stellen Spielbetrieb ein

Theaterfans in Brandenburg müssen sich einschränken: Viele Spielstätten stellen ihren Spielbetrieb wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst ein. Im Hans Otto Theater in Potsdam wird es bis mindestens zum 19. April keine Vorführungen geben, wie das Theater am Freitag mitteilte, ebenso lange bleibt das Kinder- und Jugendtheater Piccolo in Cottbus geschlossen. Das Hans Otto Theater erstattet die Ticketpreise als Gutscheine, wenn die Karten innerhalb von vier Wochen per Post an das Theater geschickt werden. Am Piccolo Theater werden zu einem späteren Zeitpunkt Ersatzveranstaltungen angeboten, für die die Tickets ihre Gültigkeit behalten.

Auch das Staatstheater Cottbus streicht bis auf weiteres alle Vorführungen aus dem Programm. Im Theater Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) sind zunächst nur alle Vorstellungen bis Ende März abgesagt. In den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Uckermark) läuft der Spielbetrieb hingegen vorerst normal weiter.