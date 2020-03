Brandenburgs Schulen stellen Unterricht weitgehend ein

Die Brandenburger Schulen werden wegen des Risikos von Coronavirus-Infektionen ab kommendem Mittwoch keinen normalen Unterricht mehr anbieten.



«Wir wollen die Schule als sozialen Ort einschränken, als Ort, an dem sich auch mehrere Generationen treffen, um die Ausbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Potsdam. «Das ist eine schwierige Entscheidung.» Auch an Kitas soll es keine reguläre Betreuung mehr geben. Kinder von Ärzten, Schwestern oder Pflegern, von Eltern in Behörden, bei Polizei und Feuerwehr, sollten weiter zur Schule und zur Kita gehen können. Notfallpläne dafür sollen bis einschließlich Dienstag mit den Kommunen erarbeitet werden.

Die Regelung: «Wir stehen vor der größten Herausforderung unseres Bundeslandes», sagte der Regierungschef. «Wir stehen vor der größten Herausforderung, die die Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Gründung zu bewältigen hat.» An Schulen werde es keine reguläre Betreuung der Schüler mehr geben, aber die Funktionsfähigkeit vor allem des Gesundheitswesens dürfe nicht infrage stehen. «Ich weiß, dass wir damit auch in den Alltag vieler Menschen eingreifen, aber ich glaube, wenn wir mit dieser Entscheidung dazu beitragen können, dass sich das Virus langsamer verbreitet (...), dann ist es genau die richtige Entscheidung.» Er riet, soziale Kontakte einzuschränken. Woidke sagte, die Landesregierung wolle alles tun, um negative Auswirkungen auf die Wirschaft gering zu halten.

Das weitere Vorgehen: Die Regelung für Schulen und Kitas soll bis zum Ende der Osterferien gelten. An diesem Samstag berät die Landesregierung mit Kommunen darüber. In Berlin werden die Schulen von kommender Woche an geschlossen. Brandenburg will nicht von einer Schließung sprechen. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die AfD und die Linksfraktion im Landtag hatten zuvor gefordert, dass Schulen - teils auch Kitas - geschlossen werden sollen. Die FDP forderte statt einer Anwesenheitspflicht in Schulen eine Bildungspflicht für Unterricht der Schulkinder zuhause. Potsdam kündigte an, ab Mittwoch alle Schulen und Kitas vorerst zu schließen.

Digitaler Unterricht: Die Lehrkräfte werden nach Angaben von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) weiter vor Ort sein, soweit es nötig sei. «Wir sind durchaus in der Situation, dass eine große Anzahl von Schulen über das Netz erreichbar ist, so dass Unterricht mit hoher Eigenverantwortung der Kinder und Jugendlichen stattfinden kann.» Das Abitur in Brandenburg sei nicht gefährdet. Das Land stimme sich mit Berlin ab. Sie wolle den Schülern vorschlagen, April-Termine auszuwählen oder gleich auf Ausweichtermine zu gehen. In Kitas sei wichtig, dass die Notbetreuung gesichert werden soll.

Hochschulen: Der Semesterstart an den staatlichen Hochschulen in Brandenburg wird wegen des Coronavirus auf 20. April verschoben, teilte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) mit. Auch in Berlin wird der Sommersemester-Beginn verschoben.

Veranstaltungen: Das Gesundheitsministerium hatte am 12. März 2020 Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern verboten. Wenn mehr als 100 Menschen erwartet werden, müssen Kreise und kreisfreie Städte darüber entscheiden. Die Stadt Cottbus untersagte alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern. Das Potsdamer Filmmuseum teilte mit, bis zum 20. April geschlossen zu bleiben. Die Stadt Prenzlau sagte alle öffentlichen Veranstaltungen in Räumlichkeiten der Stadt bis 19. April ab. Viele Theater stellen ihren Spielbetrieb vorerst ein, so das Hans Otto Theater in Potsdam bis mindestens 19. April und das Staatstheater Cottbus bis auf weiteres. Das Freizeitresort Tropical Islands kündigte an, vom 15. März bis zum 19. April zu schließen. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) begrüßte die Entscheidung.

Infektionen: Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, stieg offiziell auf 42 - nach 30 am Tag zuvor. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Die meisten Fälle gab es mit acht in Cottbus, gefolgt von je fünf in den Kreisen Elbe-Elster, Märkisch-Oderland und Spree-Neiße. Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten dürfen zwei Wochen lang Schulen, Hochschulen, Kitas, Krankenhäuser und Pflegeheime nicht betreten. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht die Krankenhäuser gut vorbereitet für schwere Krankheitsfälle. Im Land gebe es 701 Intensivbetten und 502 Beatmungsplätze. Um ein Infektionsrisiko in den Ministerien zu verhindern, gebe es Überlegungen, teils im «home office» zu arbeiten.

