Handelsverband: Versorgung in Supermärkten sichergestellt

Die Grundversorgung mit Lebensmitteln in Supermärkten in Berlin und Brandenburg ist laut Handelsverband (HDE) gesichert. Die Lager seien jetzt vor Ostern gut gefüllt, sagte Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des HDE Berlin-Brandenburg, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe keine Engpässe bei Produkten. «Unser Appell an die Kunden: Wenn sie sich Vorräte anlegen, dann schrittweise und mit Bedacht.» Busch-Petersen rief zu gegenseitiger Rücksichtnahme auf. «Wir merken, dass es eine enorme Nachfrage bei Einzelprodukten gibt», sagte er. Dazu gehörten länger haltbare, nicht zu kühlende Lebensmittel sowie Hygieneartikel.

© dpa

Probleme sieht Busch-Petersen indes auf die eigene Branche zukommen. Weil aufgrund der Absagen großer Messen Touristen ausblieben, verzeichne auch der Einzelhandel seit Anfang März Umsatzrückgänge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Es gebe eine enge Zusammenarbeit zwischen Handel, Gastronomie und der Politik, um über konkrete Hilfen zu beraten.