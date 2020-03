Fest zur Baumblüte in Höfen und Gärten von Werder abgesagt

Das diesjährige Fest der Baumblüte in Höfen und Gärten in Werder (Havel) (Potsdam-Mittelmark) ist von der Stadt abgesagt worden. Das gelte für den Teil der Veranstaltung, den die Stadt organisiere, teilte Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) am Freitag mit. Für alle anderen Akteure werde die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises eine Handlungsempfehlung geben. Es sei bedauerlich, aber der Gesundheitsschutz der Bürger müsse ganz klar vor allen anderen Erwägungen stehen. «Ich setze jetzt fest auf die Vernunft und Besonnenheit aller Beteiligten», sagte die Bürgermeisterin. Sie hoffe, dass sich die Lage bald wieder nachhaltig entspanne.

Werder hatte das große Baumblütenfest mit 140-jähriger Tradition im vergangenen Dezember zunächst abgesagt, weil das Vergabeverfahren ohne Erfolg zu Ende gegangen war. Zum Ausgleich sollte in diesem Jahr vom 25. April bis zum 3. Mai die Baumblüte in Gärten und Obsthöfen gefeiert werden. 2021 soll es wieder ein neues Fest mit einem neuen Konzept nach einer Bürgerbefragung geben.