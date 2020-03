Heiteres Wetter: Kein Regen am Wochenende

In Berlin und Brandenburg soll es am Wochenende trocken bleiben. Für Samstag sind bei meist heiterem Himmel Höchsttemperaturen um 9 Grad angekündigt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht kann es bis auf minus 3 Grad abkühlen. Auch am Sonntag fällt den Angaben zufolge kein Regen, die Höchstwerte können auf 11 bis 14 Grad klettern.

© dpa

Am Freitag soll es zeitweise Schauer geben, in einigen Teilen von Berlin und Brandenburg auch kurze Gewitter. Laut Wetterdienst sind tagsüber bei 8 bis 11 Grad einzelne Sturmböen nicht ausgeschlossen. Nachts sollen die Temperaturen dann bis auf minus 1 Grad fallen.