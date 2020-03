Brandenburger Kommunen wollen Flüchtlingskinder aufnehmen

Nachdem die Bundesregierung ihre Bereitschaft für die Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern erklärt hat, bereiten sich Kommunen in Brandenburg auf die Unterbringung vor. Mehrere Kommunen prüfen derzeit, ob oder wie viele Kinder sie aufnehmen können. Auch die Stadt Bernau bei Berlin (Barnim): «Es soll ein Treffen dazu mit dem Landrat geben», sagte eine Sprecherin. Dann wolle man auch klären, wie viele Kinder aufgenommen und wo sie untergebracht werden sollen.

Frankfurt (Oder) habe sich bereit erklärt, drei Kinder aufzunehmen, so auch Teltow (Potsdam-Mittelmark). Potsdam könne fünf Kinder aufnehmen, sagte ein Sprecher der Stadt, eventuell auch mehr. Man habe dazu bereits mit einem freien Träger gesprochen. Die Kinder werden demnach in Wohnungen untergebracht, wo Betreuer mit ihnen gemeinsam leben. Von dort sollten sie dann Schulen und Kitas besuchen. Für Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) stehe eine genaue Zahl noch aus. Nach Angaben der Stadtsprecherin sollen die Kinder in der Wohnstätte «Alreju» für alleinreisende Jugendliche in Fürstenwalde untergebracht werden. Nach Angaben des Hauses gibt es dort derzeit vier freie Plätze.